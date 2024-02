Produk Kakao Jembrana Bali Mendunia, tak Mudah Meleleh, Cita Rasanya Unik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Produk Kakao Jembrana Bali kian mendunia.

Pengakuan tersebut datang dari Alliance of Bioversity International dan the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) Amsterdam, Belanda.

Dua lembaga internasional yang fokus dengan produk kakao itu memberikan penghargaan Cacao of Excellence Award kepada Desa Devisa Kakao Jembrana pada 8 Februari 2024 lalu.

Penghargaan tersebut bertujuan mendorong transformasi industri kakao untuk terus berinovasi, menciptakan keunggulan kakao, dan menerapkan bisnis yang berkelanjutan.

Tim panelis terdiri dari 32 ahli, termasuk pakar pembuat cokelat, spesialis evaluasi sensorik, dan ahli asal biji cokelat.

Mereka menilai 222 sampel biji kakao dari 52 negara peserta, seperti Afrika dan Samudra Hindia, Asia-Pasifik, Amerika Tengah dan Karibia, serta Amerika Selatan.

Setelah melalui proses evaluasi, 50 nominasi teratas memenuhi syarat untuk meraih penghargaan emas, perak, dan perunggu.

Biji kakao Jembrana sendiri menawarkan aroma dan cita rasa unik, dengan tekstur yang tidak mudah meleleh sehingga mampu menjadi komoditas ekspor unggulan.