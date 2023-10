53 Negara Berkumpul di Bali, Bahas Isu Pencucian Uang hingga Peredaran Gelap Narkoba

bali.jpnn.com, DENPASAR - 53 negara Asia Pasifik, sebagian Eropa dan Amerika Serikat dijadwalkan bertemu di Bali dalam ajang Heads of National Law Enforcement Agencies Asia and The Pacific (HONLAP) ke-45 di Discovery Kartika Plaza Kuta, Selasa besok (24/10).

Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu.

Mulai dari kerja sama regional dan internasional dalam mengurangi pertumbuhan budi daya tanaman narkotika ilegal melalui alternative development.

Kemudian investigasi keuangan termasuk cryptocurrency dan pencurian uang yang masuk dalam peredaran gelap narkoba.

Hal lain yang dibahas adalah upaya penanggulangan manufaktur ilegal serta pengalihan bahan kimia prekursor dan keterkaitan antara persoalan narkoba serta lingkungan.

Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan penanganan peredaran narkoba membutuhkan peran semua negara.

Semisal negara-negara di kawasan Asia Tengah dan sebagian Asia Tenggara, seperti Pakistan, Afganistan serta Myanmar.

Indonesia menjadi sasaran empuk para pengedar karena berada pada jalur perdagangan dunia dengan jumlah penduduk ratusan juta.