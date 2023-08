Polda Bali Gelar Operasi Gapura Agung V 2023, Kerahkan 614 Personel

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali melaksanakan gelar pasukan dengan sandi Gapura Agung V 2023 di lapangan ITDC, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (21/8).

Gelar pasukan ini dipimpin langsung Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra.

Gelar pasukan dengan melibatkan 614 personel ini untuk pengamanan kegiatan The 41St ASEAN Minister and Energy Meeting (AMEM), ASEAN Energy Business Forum (AEBF) dan The 16Th ASEAN Inclusive Business Summit (AIBS).

614 personel ini terdiri unsur Polda Bali sebanyak 502 personel, Polresta Denpasar 86 personel dan Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai sebanyak 26 personel.

Irjen Putra Narendra minta setiap personel yang terlibat dalam pengamanan ini agar menguasai lokasi.

Mereka juga diminta menguasai peralatan serta bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Jenderal polisi bintang dua ini juga minta anggota intelijen memantau perkembangan situasi di lapangan.

“Waspadai potensi gangguan yang dapat mengganggu jalannya agenda internasional ini,” ujar Irjen Putra Narendra.