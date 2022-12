Sirkuit All In One Jembrana Beroperasi, Menteri Sandi: Jadi Pusat Parekraf di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jembrana punya pusat kegiatan pariwisata baru yang diberi nama Sirkuit All In One yang terletak di pesisir Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkesempatan meresmikan Sirkuit All In One, Jumat kemarin (31/12).

Peresmian Sirkuit All In One diramaikan Tari Makepung, Tari Massal Bakti Marge, serta atraksi Makepung (Balap Kerbau).

Total ada 2023 penari yang terlibat menarikan tarian khas Jembrana ini.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan Sirkuit All In One ini bisa digunakan seluruh masyarakat untuk berbagai kegiatan.

Mulai dari kegiatan seni budaya seperti Makepung, Lomba Layang-Layang, Balapan Kuda, Tari Budaya Melayu, Barongsai, juga kegiatan agama.

"Apa yang kita bangun hari ini seperti Sentra Tenun, Sirkuit All In One, jadi satu ekosistem pariwisata di Jembrana, sehingga akhirnya Jembrana jadi kawasan pariwisata yang dipertimbangkan.

Saya harap dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujar Bupati Jembrana Nengah Tamba.