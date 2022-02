Sandiaga Uno Gerojok Sirkuit All In One Pengambengan Rp 5,5 Miliar

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sirkuit All In One di Kabupaten Jembrana.

Menparekraf Sandiaga Uno menyerahkan langsung dana Dana DAK Rp 5,5 miliar kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Pantai Pengambengan, Kecamatan Negara, Rabu (23/2).

Menteri Sandi mengatakan dana DAK bidang pariwisata yang dialokasikan dari dana APBD kepada Pemkab Jembrana ini diperuntukkan untuk amenitas peningkatan daya tarik wisata.

Dana fisik ini digunakan paling banyak 5 persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Untuk itu, Kabupaten Jembrana mendapatkan alokasi DAK fisik dan nonfisik totalnya sekitar Rp 5,5 miliar,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno dilansir dari situs resmi Pemkab Jembrana.

Kegiatan DAK fisik berupa perbaikan toilet, tempat parkir, pembuatan lanskap, plaza kuliner, menara pandang dan Sirkuit All In One Desa Pengambengan dengan standar nasional dan internasional.

Menteri Sandiaga Uno berharap pengembangan destinasi ini fokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

"Saya kira banyak sekali warga di Jembrana ini yang terdampak pandemi Covid-19.