Jembrana Bangun Sirkuit Terpadu, Target seperti Kecak Dance di Uluwatu

bali.jpnn.com, NEGARA - Pemkab Jembrana, Bali, mulai membangun Sirkuit All in One di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.

Sirkuit terpadu yang menggabungkan atraksi budaya dan wisata ini diharapkan jadi pintu masuk berkembangnya industri pariwisata di Bali barat.

Apalagi tidak lama lagi bakal berdiri tol Gilimanuk – Mengwi, yang menghubungkan Bali barat dengan ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Sirkuit terpadu ini nanti jadi pusat atraksi budaya, seperti mekepung, lomba layang-layang, jegog, pacuan kuda dan festival lainnya.

“Tempat ini bakal jadi cikal bakal meledaknya wisatawan datang ke Jembrana.

Kita punya makepung, atraksi budaya satu-satunya yang ada di jembrana.

Ini budaya mahal, maka kita hadapi dengan menyiapkan sirkuit yang memadai.

Inilah Sirkuit All in One Pengambengan, tempat sekaa makepung mempertahankan adat dan budaya ," ujar Bupati Jembrana Nengah Tamba.