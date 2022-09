Indonesia Bikin Lompatan Besar, Gandeng Jepang Kembangkan Jaringan Berkecepatan 100 Gbps

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Indonesia bikin lompatan besar dalam dunia teknologi informasi.

Melalui Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific (ARENA-PAC), Indonesia menyepakati kerja sama operasi dan pengembangan jaringan berkecepatan 100 Gbps untuk aktivitas riset dan pendidikan dengan Jepang.

Dalam kerja sama ini, Indonesia diwakili Universitas Brawijaya (UB) dan Indonesia Research and Education Network (IdREN).

Jaringan 100 Gbps ARENA-PAC menghubungkan IDREN dengan UB sebagai gerbangnya, melalui Guam hingga ke Tokyo dan juga ke sejumlah lokasi lainnya.

Jaringan 100 Gbps tersebut merupakan lompatan besar bagi Indonesia.

Dengan kecepatan 100 kali lebih besar dibandingkan jaringan yang menyambungkan Indonesia ke jaringan riset dan pendidikan global saat ini, dengan gerbang yang berlokasi di ITB.

Dengan jaringan tersebut, lebih dari 82 perguruan tinggi dan berbagai lembaga riset yang saat ini telah terhubung ke IDREN akan dapat bertukar data makin cepat dengan lembaga riset dan pendidikan lain di luar negeri.

Para peneliti akan memiliki fasilitas privat untuk bereksperimen dalam jaringan.