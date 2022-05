GPDRR di Bali Jadi Bukti Dunia Bisa Bersatu saat Konflik Rusia - Ukraina

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Ajang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, membuktikan dunia bisa bersatu membahas isu kebencanaan di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina.

Diplomat senior Kementerian Luar Negeri RI Febrian A. Ruddyard mengatakan bencana merupakan isu kemanusiaan yang dapat mengesampingkan adanya konflik dan perbedaan pandangan politik.

“GPDRR ini adalah one of the few meetings (satu dari sedikit pertemuan) yang bisa mengesampingkan berbagai hal dan bisa konsentrasi pada isu kemanusiaan,” kata Febrian A. Ruddyard.

Wakil Tetap Indonesia di PBB ini meyakini penyelenggaraan GPDRR menjadi contoh yang baik menyatukan sikap dunia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Di tengah dunia yang saat ini cenderung terbelah, ikut (kubu) sana dan (kubu) sini, (GPDRR) ini menunjukkan untuk isu kebencanaan yang sangat kental dengan nilai kemanusiaannya, dunia masih bersatu,” ujar Febrian.

Febrian A. Ruddyard menjelaskan isu bencana merupakan masalah dan tanggung jawab bersama terlepas dari posisi, status dan pekerjaannya.

“Isu kebencanaan ini everybody’s business dan everybody’s responsibility,” bebernya.

GPDRR 2022 merupakan agenda tahunan PBB dihadiri lebih dari 7.000 delegasi dari 193 negara.