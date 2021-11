SKK Migas Gelar IOG 2021 di Bali, Target Produksi 1 Juta Barel Minyak Pada 2030

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Konvensi internasional minyak dan gas bumi bertajuk The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29 November - 1 Desember 2021.

Konvensi ini untuk memperdalam bahasan inisiatif rendah karbon dan pengembangan potensi migas nonkonvensional di Indonesia.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, konvensi IOG 2021 memberikan sinyal bagi industri hulu migas di Indonesia siap untuk investasi global.

Ajang ini sekaligus mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diadakan di Bali pada tahun depan.

Menurut Dwi Soetjipto, solusi teknologi rendah karbon dan netralitas karbon sektor migas hasil dari COP-26 perlu didukung dengan peta jalan yang jelas baik dari regulasi hingga investasi.

“Ada 120 pembicara dalam acara yang akan diselenggarakan secara hibrid selama tiga hari di Bali,” ujar Dwi Soetjipto.

IOG 2021 mencakup target besar yang ingin dicapai pada 2030.

Yakni produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).