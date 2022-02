Menteri BUMN Erick Thohir Penuhi Janji ke UMKM Denpasar Bali, Lihat Apa Isi dan Harapannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Erick Thohir penuhi janjinya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memenuhi janji kepada UMKM di Denpasar, Bali dengan membagikan bantuan mesin autoklaf.

Alat pemanas tertutup ini dapat digunakan untuk melakukan sterilisasi dengan uap bersuhu dan bertekanan tinggi.

Mesin autoklaf tersebut diserahkan oleh perwakilan Yayasan BUMN kepada Direktur Rumah BUMN Denpasar, Abdul Rohim Hafidzi.

Dalam kesempatan tersebut Abdul Rohim memberikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir atas kepeduliannya terhadap keberlanjutan UMKM Denpasar.

"Mesin autoklaf ini intinya kami terima, kami juga berterima kasih kepada Pak Erick atas perhatiannya. Mesin autoklaf ini tentunya akan bermanfaat untuk UMKM kami yang bergerak di bidang pengolahan makanan," kata Abdul.

Ia mengatakan hingga saat ini Rumah BUMN Denpasar mengelola sebanyak 793 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan kerajinan tangan.

Tercatat 136 UMKM sudah "Go Modern, 136 UMKM Go Digital dan 49 UMKM Go Online".