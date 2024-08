2 Pemain Bali United Tampil Moncer, Kompak Jadi Player of the Week

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra blak-blakan memuji tiga orang pemainnya seusai Bali United mengalahkan Semen Padang 3 – 0. Ketiga pemain yang mendapat pujian langsung itu adalah, Irfan Jaya, Muhammad Rahmat dan Fitrul Dwi Rustapa. Tanpa menafikan pemain Bali United lainnya, Irfan Jaya dan Muhammad Rahmat yang masuk menjadi pemain pengganti, tampil brilian dan membantu tim meraih kemenangan. Baca Juga: Trio Pemain Muda Bali United Terbang ke Korsel, 3 Diaspora Absen, Agendanya Padat Pun dengan kiper Fitrul Dwi Rustapa yang menjalani debut dan mencetak clean sheet perdana musim ini. Namun, selain ketiganya, ada dua pemain lain yang tampil moncer. Kedua pemain itu bahkan menyabet dua penghargaan sekaligus. Baca Juga: Teco Blak-blakan Puji 3 Pemain Bali United saat Bungkam SP, Punya Peran Besar Gelandang bertahan Made Tito dinobatkan sebagai Young Player of the Week, sementara gelandang serang Kenzo Nambu menjadi Player of the Week pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Made Tito sebenarnya hanya bermain 77 menit pada laga kontra Semen Padang sebelum digantikan Sidik Saimima.

