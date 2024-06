Petuah Erick Thohir untuk Ernando Ari, Senti Salah-salahan, Ayo Semangat!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun tangan setelah para pemain Timnas Indonesia bikin blunder yang berujung kekalahan 2 – 0 dari Irak pada laga kedua Kualifikasi Piala Dunia 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (6/6).

Erick Thohir mendatangi ruang ganti Timnas Indonesia dan memberi petuah secara khusus kepada kiper Ernando Ari.

"Do (Ernando Ari) kenapa? kenapa? enggak ada salah-salahan ya," ujar Erick Thohir dalam tayangan video yang diunggah melalui akun instagram: @erickthohir.

Erick Thohir memberi semangat kepada para pemain Timnas Indonesia, terutama kepada Ernando Ari yang tampak duduk dengan kepala menunduk.

"Enggak ada salah-salahan, main bola bukan satu atau dua orang, kita main ber-11, enggak ada salah-salahan," kata Erick Thohir lagi.

Erick Thohir pun berpesan kepada skuad Garuda untuk menjaga kekompakan karena masih ada satu laga lagi yang harus diperjuangkan.

Timnas Indonesia menuntaskan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina di Stadion GBK, Selasa (11/6) mendatang.

"Jangan salah-salahan, we rise as a team, we fall as a team, kita jatuh bersama, kita bangkit bersama," ucap Erick Thohir dilansir dari Antara.