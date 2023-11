Novri Setiawan Banjir Doa Setelah Pingsan Terkena Bola Maringa, Kalimatnya Menyentuh

bali.jpnn.com, SLEMAN - Grup Whatsapp (WA) Bali United ramai memberikan ucapan doa dan dukungan bagi kesehatan bek kanan Novri Setiawan setelah terkapar terkena bola sapuan kiper Adilson Maringa.

Novri Setiawan yang baru masuk beberapa menit di lapangan langsung pingsan setelah wajahnya pada menit ke-73 terkena bola yang ditendang Adilson Maringa.

Ambulans yang standby di pinggir lapangan segera masuk ke tengah untuk mengevakuasi Novri Setiawan ke rumah sakit.

“Cepat sembuh Nov @Novrisetiawan,” tulis bek tengah Bali United Jajang Mulyana memberi semangat kepada sang pemain.

Dukungan juga diberikan bek tengah Timnas Thailand milik Bali United, Elias Dolah.

“My brother @Novrisetiawan get well soon, all strength to you,” tulis Elias Dolah dilengkapi dengan emoticon hati dan tangan mengatup.

Dari sekian pemain, ofisial dan tim pelatih yang memberikan ucapan doa, Adilson Maringa yang terlihat syok.

Maklum bola tendangan pemain PSS Sleman yang dia buang justru mengenai temannya sendiri.