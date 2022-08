Catatan untuk M Ridho Jelang Bali United vs Persik: Man of The Match Kontra Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Muhammad Ridho hampir pasti menempati posisi penjaga gawang Bali United pada pekan ketujuh Liga 1 2022/2023 kontra Persik Kediri, di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/8). Kiper asal Pekalongan ini bakal menempati posisi yang ditempati Nadeo Argawinata setelah penjaga gawang utama Bali United itu absen gegara kartu merah yang diperoleh saat bentrok kontra Persib, Selasa (23/8). Bali United tidak khawatir dengan kapasitas M.Ridho. Baca Juga: Persik Terpuruk Jelang Duel Kontra Bali United, Jan Saragih Kirim Sinyal Menyerah?

Status man of the match yang diperoleh M.Ridho saat menjadi kiper pengganti pada laga terakhir menjadi bukti ketangguhan sang penjaga gawang. Kiper dengan tinggi 178 cm itu tampil sangat memukau di bawah mistar gawang. Mantan penjaga gawang Borneo FC dan Madura United itu sukses menjalankan tugasnya di bawah mistar gawang dengan baik. Baca Juga: Duel Bali United vs Persik di Depan Mata, Teco Sentil Persib dengan Kalimat Tegas M Ridho rela berjibaku melakukan penyelamatan krusial untuk mematahkan serangan berbahaya dari Persib Bandung. Para pemain Persib Bandung dibuat frustasi akibat sigap dan refleks mumpuni M. Ridho di bawah mistar gawang.

Catatan untuk kiper anyar Muhammad Ridho jelang Bali United vs Persik Kediri: Memperoleh Man of The Match kontra Persib Bandung

