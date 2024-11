Taksu Bali dan The New Singapore: Autokritik untuk Presiden Prabowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesepakatan menyatakan komitmennya untuk membangun North Bali International Airport alias Bandara Bali Utara.

Presiden Prabowo juga menyebut akan menjadikan Bali sebagai "The New Singapore" atau "The New Hong Kong."

Tentu perlu diapresiasi “semangat membara” presiden baru kita, Prabowo Subianto.

Namun, mewacanakan arah pembangunan Bali menjadi “The New Singapore" atau "The New Hong Kong" tidaklah bisa sesederhana itu.

Pasti akan menuai kritik dan kontroversi di tengah masyarakat Bali.

Pulau Bali dan penduduknya bukan wilayah Nusantara yang ahistoris.

Peradaban Bali membentang dari awal milenium pertama masehi, sudah memiliki keunikan budaya dan teologis.

Secara bertahap alam Bali yang subur dan membentang indah di akhir milenium pertama dikembangkan secara sangat strategis sesuai lanskap alamnya, digarap menjadi persawahan padi dengan sistem irigasi berbasis pengetahuan dan kearifan lokal, subak.