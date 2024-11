Gerindra Sibuk Klarifikasi Pernyataan Prabowo Bakal Sulap Bali Jadi The New Singapore

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan membuat Bali menjadi The New Singapore dan The New Hong Kong mengundang reaksi keras warga Bali.

Krama Bali khawatir taksu Bali hilang jika pembangunan yang digalakkan Presiden Prabowo justru kebablasan.

DPD Gerindra Bali pun sibuk mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo.

“Itu bukanlah ingin mengubah Bali seperti Singapura baru, tetapi yang dimaksud adalah bandaranya yang modern dan canggih seperti di Singapura atau Hong Kong.

Jadi, akan diadopsi untuk dibangun di Bandara Bali Utara,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali I Kadek Rambo Prasetya dilansir dari Antara.

Rambo – sapaan akrabnya perlu meluruskan hal itu, sebab banyak komentar masyarakat yang tidak setuju mengubah Bali menjadi Singapura.

Sebelumnya, pada Minggu (3/11), Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan siang di sebuah warung makan di Denpasar sambil berbicara soal pemerintahan.

Presiden Prabowo menyinggung komitmennya untuk membangun infrastruktur transportasi udara di Bali Utara demi kesejahteraan masyarakat.