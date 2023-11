Mantan Presiden RI ke-5 Tantang Insinyur Berpolitik, Ajak Belajar dari Bung Karno

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengajak para insinyur berpolitik dan berani mengambil tanggung jawab membangun negeri secara lebih luas.

Tantangan tersebut dilontarkan Megawati Soekarnoputri saat menerima penghargaan dari ASEAN Federation of Engineers Organisations (AFEO) di ajang Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) ke-41 di Hotel Westin, Nusa Dua, Rabu (22/11).

“PII (Persatuan Insinyur Indonesia) harus bisa melahirkan insinyur pelopor yang membumi dan berani mengambil tanggung jawab membangun negeri melalui politik, bukan sekadar menjadi insinyur,” ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati minta para insinyur Indonesia berani mengambil inisiatif dan menguasai ilmu teknik paling dasar hingga mutakhir untuk modal membangun bangsa.

“Kapan lagi berani mencoba, kapan lagi bisa berdikari?

Jadi, saya menantang PII untuk berani mengambil tanggung jawab melalui profesi keinsinyuran,” kata Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan AFEO kepada dirinya.

“Ini bukan sekedar penghargaan untuk saya, tetapi juga untuk para insinyur di seluruh Indonesia.