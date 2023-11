Megawati Sabet Penghargaan dari Organisasi Insinyur ASEAN, Kontribusinya Besar

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mendapat penghargaan internasional karena kontribusinya saat memimpin Indonesia.

Penghargaan kali ini diberikan organisasi Insinyur yang tergabung dalam ASEAN Federation of Engineers Organisations (AFEO) dalam ajang Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) ke-41 di Hotel Westin, Nusa Dua, Rabu (22/11).

Organisasi insinyur ASEAN itu memberikan AFEO Distinguished Honorary Patron kepada Megawati Soekarnoputri atas perannya yang mendukung pengembangan keinsinyuran di Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan penghargaan tersebut diberikan karena ide, gagasan dan kerja nyata Megawati untuk bidang engineering saat menjabat Presiden sangat bermanfaat untuk rakyat.

“Kontribusi beliau nyata untuk bidang engineering,” kata Danis Hidayat Sumadilaga.

Megawati mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan AFEO kepada dirinya.

“Ini bukan sekedar penghargaan untuk saya, tetapi juga untuk para insinyur di seluruh Indonesia.

Bagaimana pun saya ini calon insinyur,” ujar Megawati Soekarnoputri.