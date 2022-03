Lihat Tangan Puan Maharani dan Duerte Pacheco saat Tanam Kelengkeng di Arena IPU Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Sejumlah kegiatan dilakukan jelang pembukaan Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Sabtu hari ini (19/3).

Salah satunya adalah menanam pohon kelengkeng (Dimocarpus longan) di halaman BICC Nusa Dua, Badung yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden IPU Duarte Pacheco.

Dengan sekop di tangan, Puan Maharani dan Duerta Pacheco mengambil tanah dan memasukkan ke dalam lubang yang sudah berisi tanaman kelengkeng.

Penanaman pohon itu merupakan wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim.

Tema Sidang Ke-144 IPU pada 20-24 Maret 2022 adalah aksi nyata parlemen untuk perubahan iklim (Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change).

“Kami menanam pohon ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar terselenggaranya sidang ini,” kata Duarte Pachecho.

Penanaman pohon di halaman BICC tetap dilaksanakan meskipun hujan turun saat kegiatan berlangsung.

Rencananya selama penyelenggaraan Sidang Ke-144 IPU, setiap delegasi akan menanam satu pohon di Bali.