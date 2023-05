Polisi Ciduk Aktor Wikwik Bergelang Tridatu yang Bikin Heboh Bali, Ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Buser Direktorat Reskrimsus Polda Bali akhirnya mengungkap aktor peredaran video wikwik bergelang tridatu yang viral di media sosial sepekan terakhir.

Tim buser menangkap seorang pria berinisial PABU, 26, di rumahnya di Jalan Patih Nambi, Denpasar, seusai kasus tersebut dilaporkan ke Polda Bali, Selasa, 25 April 2023 lalu.

“Terhadap yang bersangkutan (PABU) langsung penyidik tetapkan sebagai tersangka,” ujar Kasubdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihasmoko kepada awak media di Denpasar, Selasa (2/5).

Dalam kasus asusila yang bikin heboh jagat medsos di Pulau Dewata, tersangka PABU tidak hanya bertindak sebagai aktor wikwik bersama pasangan perempuannya.

AKBP Nanang menyatakan tersangka PABU terbukti aktif menyebarkan adegan wikwik ke ranah publik melalui platform aplikasi Telegram.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua buah handphone, satu perangkat komputer, dua akun telegram, print out percakapan via WhatsApp dan print out postingan terkait video wikwik.

Menurut AKBP Nanang, penyidik memutuskan menahan PABU di Rutan Polda Bali seusai ditetapkan sebagai tersangka.

PABU dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 6 miliar.