Steve Vai Unggah Foto Liburan ke Bali, Musisi dan Netizen Heboh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali masih jadi primadona wisatawan dunia meski lagi sakit karena dihajar pandemi covid-19.

Buktinya, gitaris kelas dunia Steve Vai mengunggah foto tengah menikmati pantai di Bali.

Mantan personel band Whitesnake yang lihai dalam genre blues, jazz, rock, klasik hingga ethnic music mengunggah tiga buah foto di akun media sosial instagram @stevevai dan juga akun Facebook @Steve Vai.

Unggahan tersebut berisi caption yang cukup menggugah. “Riffing on the beach in Bali,” tulis Steve Vai di akun sosial medianya.

Yang jelas, unggahan berisi tiga buah foto itu tampak Steve Vai berada di sebuah pantai di Bali.

Dia melakukan aktivitas bersantai sambil menggambar sesuatu di pasir pantai dengan sebuah tongkat kayu.

Postingan pemilik album Sex & Religion yang dirilis tahun 1993 spontan membuat heboh jagat dunia maya.

Para musisi ikut mengomentari unggahan alumni Berklee College of Music kelahiran New York 1960 silam itu.