Jadwal Bioskop di Bali Kamis (27/2): Film Horor Pernikahan Arwah Tayang Perdana

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (27/2): Film Legends of the Condor Heroes: The Gallants, Conlave, Pernikahan Arwah dan Jagal Teluh.

