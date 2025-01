Jadwal Bioskop di Bali Kamis (9/1): 2 Film Horor & Drama Sineas Lokal Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (9/1). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film action Den of Thieves 2: Pantera yang dibintangi Gerard Butler, Jordan Bridges, Evin Ahmad, O'shea Jackson Jr. dan Meadow Williams. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (8/1): Film Den of Thieves 2: Pantera Tayang Perdana Film action Dirty Angels yang dibintangi Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose, Reza Brojerdi, Rona-Lee Shimon, Jojo T. Gibbs dan Aziz Çapkurt di TSM XXI, masih tayang Film action Sonic the Hedgehog 3 yang dibintangi Ben Schwartz, Colleen O'shaughnessey, Idris Elba, Keanu Reeves, Tika Sumpter, Tom Butler dan James Marsden, masih tayang. Film animasi Moana II yang dibintangi Aulii Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Nicole Scherzinger dan Temuera Morrison, masih tayang. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (7/1): Film Mufasa: The Liong King & Sonic the Hedgehog 3 Merajai Untuk film dalam negeri tayang film horor Ketindihan yang dibintangi Haico Van Der Veken, Kevin Ardilova, Donny Damara, Wulan Guritno, Ali Fikry, Agnes Naomi dan Zee Zee Shahab. Tayang juga film horror Almarhum yang dibintangi Safira Ratu Sofya, Rukman Rosadi, Nova Eliza, Dimas Aditya, Alzi Markers, Rizky Hanggono dan Meisya Amira.

