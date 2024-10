Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (12/10): Film Action Canary Black Masih Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (12/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini tayang perdana film action Canary Black yang dibintangi Kate Beckinsale, Saffron Burrows, Rupert Friend, Ben Miles dan Michael Brandon.

Tayang juga film Jigra yang dibintangi Alia Bhatt, Vedang Raina, Manoj Pahwa, Yuvraj Vijan dan Aditya Nanda.

Film drama romansa Love in the Big City yang dibintangi Kim Go eun dan Steve Sang Hyun noh dan Panda Plan yang dibintangi Jackie Chan, Xiang Wei, Ce Shi, Sean Kohnke, Temur Mamisashvili, Bing Jia dan Andy Friend, masih tayang.

Ada juga film drama kriminal Joker: Folie a Deux yang dibintangi Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keenar dan Zazie Beetz.

Untuk lokal, hari ini tayang film Kemah Terlarang Kesurupan Massal yang dibintangi Fatih Unru, Callista Arum, Nayla Purnama, Iqbal Sulaiman, Derby Romero dan Zenia Zein.

Hari ini juga tayang perdana film horor Pulau Hantu yang dibintangi Taskya Namya, Bukie B. Mansyur, Hannah Hannon, Cindy Nirmala dan Samo Rafael.