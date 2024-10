Jadwal Bioskop di Bali Rabu (9/10): Film Love in the Big City Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (9/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini tayang perdana film drama romansa Love in the Big City yang dibintangi Kim Go eun dan Steve Sang Hyun noh.

Lalu film Panda Plan yang dibintangi Jackie Chan, Xiang Wei, Ce Shi, Sean Kohnke, Temur Mamisashvili, Bing Jia dan Andy Friend.

Ada juga film drama kriminal Joker: Folie a Deux yang dibintangi Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keenar dan Zazie Beetz.

Untuk lokal, hari ini tayang film horor Kutukan Calon Arang yang dibintangi Justin Ardiwinata, Meisita Lomania, Dennis Adhiswara, Fergie Brittany, Wulan Suandhini dan Egi Fredly.

Ada juga film horor Kuasa Gelap yang dibintangi Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Astrid Tiar, Lea Ciarachel, Freya JKT48, Delia Husein dan Erdin Werdrayana.

Film Home Sweet Loan yang dibintangi Yunita Siregar, Derby Romero, Risty Tagor, Fita Anggriani, Ario Wahab dan Ayushita Nugraha, masih tayang.