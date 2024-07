Jadwal Bioskop di Bali Kamis (4/7): Film Janji Darah dan Sekawan Limo Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (4/7). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film animasi Despicable Me 4. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (3/7): Film Animasi Despicable Me 4 Tambah Jam Tayang Film A Quiet Place: Day One yang dibintangi Dijimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff, Lupita Nyong’o dan Cain Aiden masih tayang di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Untuk film dalam negeri ada film horor Janji Darah yang dibintangi Natasya Wilona, Emir Mahira, Fergie Britanny, Djenar Maesa Ayu dan Shabrina Luna. Ada juga film komedi horor berbahasa Jawa Sekawan Limo yang dibintangi Bayu Skak, Nadya Arina, Keisya Levronka dan Dono Pradana. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (2/7): Denpasar Cineplex–ICON XXI, Film Animasi Ini Keren Kemudian film Si Juki the Movie: Harta Pulau Monyet yang dibintangi Indro Warkop, Indra Jegel, Rigel Rakelna, Bryan Domani dan Megani Domani Lalu film Marni: The Story of Wewe Gombel yang dibintangi Amanda Rigby, Hannah Al Rasyid, Ismi Melinda, Attar Barakbah dan Reza Hilman.

