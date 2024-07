Jadwal Bioskop di Bali Selasa (2/7): Denpasar Cineplex–ICON XXI, Film Animasi Ini Keren

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (2/7). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film animasi Despicable Me 4 dan film Bollywood Kalki 2898 AD yang dibintangi Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Deepika Padukone dan Disha Patani. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (1/7): TSM XXI-Plaza Renon, Film Ipar Adalah Maut Merajai Ada juga film horor The Last Breath yang dibintangi Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr, Kim Spearman dan Arlo Carter. Film A Quiet Place: Day One yang dibintangi Dijimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff, Lupita Nyong’o dan Cain Aiden masih tayang di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Untuk film dalam negeri ada film Si Juki the Movie: Harta Pulau Monyet yang dibintangi Indro Warkop, Indra Jegel, Rigel Rakelna, Bryan Domani dan Megani Domani. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (30/6): Film Animasi Despicable Me 4 Tayang Perdana Film horor anyar tayang perdana hari ini, yakni film Marni: The Story of Wewe Gombel yang dibintangi Amanda Rigby, Hannah Al Rasyid, Ismi Melinda, Attar Barakbah dan Reza Hilman. Ada juga film Sengkolo Malam Satu Suro yang dibintangi Donny Alamsyah, Fauzan Nasrul, Anantya Kirana dan Kenya Nindia.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Selasa (2/7): Film A Quiet Place: Day One, Inside Out, Ipar Adalah Maut dan Si Juki the Movie: Harta Pulau Monyet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News