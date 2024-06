InJourney Menawarkan Paket School Holiday di Bali, Modern dan Berkelas, Yuk Berlibur

bali.jpnn.com, DENPASAR - InJourney Hospitality menawarkan paket School Holiday menarik bertema "Bringing Holiday Smiles to Everyone" di Bali Beach Hotel, The Heritage Collection dan The Meru Sanur.

Paket ini dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi turis keluarga yang ingin menghabiskan waktu liburan sekolah dengan nuansa kehangatan dan keramahan khas Bali.

Tiga hotel BUMN ini berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur, Denpasar.

Bali Beach Hotel, The Heritage Collection memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut yang dirancang dengan menggabungkan kenyamanan modern dan pesona Bali.

Sebagai hotel tertinggi di Bali dengan 10 lantai, hotel ini memiliki fasilitas kolam renang berukuran olympic dengan pemandangan pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Hotel ini juga dilengkapi dengan Bali Beach Convention, pusat konvensi terintegrasi dengan kapasitas 5.000 orang dan pemandangan indah langsung menghadap pantai.

Ada juga The Meru Sanur yang menawarkan suasana mewah dan tenang dengan desain arsitektur tropis dan elegan.

Hotel ini memiliki 184 kamar tipe suite yang menyediakan kemewahan dan pemandangan yang menakjubkan.