Jadwal Bioskop di Bali Kamis (30/5): Film Aktor Bryan Domani Temurun Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (30/5). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop Rabu (29/5): 4 Film Anyar Tayang Perdana, Taksu Bali: Leak Ugik Fenomenal Hari ini ada film animasi Haikyuu!! The Dumpster Battle dan Monkey Man yang dibintangi Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Adithi Kalkunte dan Sikandar Kher. Lalu film The Ministry of Ungentlemanly Warfare yang dibintangi Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza Gonzales, Babs Olusanmokun dan Cary Elwes. Kemudian film drama How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum dan Tontawan Tantivejakul. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (28/5): Film Vina: Sebelum 7 Hari Masih Merajai Lalu film animasi The Garfield Movie dan film action Furiosa: A Mad Max Saga yang dibintangi Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth, Daniel Webber, Angus Sampson dan Tom Burke. Untuk dalam negeri ada film horor Temurun yang dibintangi Yasamin Jasem, Bryan Domani, Karina Suwandi, Jajang C Noer dan Kiki Narenda.

