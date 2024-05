Jadwal Bioskop di Bali Selasa (28/5): Film Vina: Sebelum 7 Hari Masih Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (28/5).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film romansa Under Parallel Skies yang dibintangi Metawin Opas-iamkajorn dan Janella Salvador.

Lalu film The Ministry of Ungentlemanly Warfare yang dibintangi Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza Gonzales, Babs Olusanmokun dan Cary Elwes.

Kemudian film drama How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum dan Tontawan Tantivejakul.

Lalu film action Furiosa: A Mad Max Saga yang dibintangi Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth, Daniel Webber, Angus Sampson dan Tom Burke.

Terakhir ada film Kingdom of the Planet of the Apes yang dibintangi Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy dan Owen Teague.