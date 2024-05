Jadwal Bioskop di Bali Senin (20/5): Film Aktor Chris Hemsworth Furiosa: A Mad Max Saga Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Senin hari ini (20/5).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film action Furiosa: A Mad Max Saga yang dibintangi Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth, Daniel Webber, Angus Sampson dan Tom Burke.

Kemudian film If Imiganary Friends yang dibintangi Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming dan Steve Carell.

Lalu film horor Tarot yang dibintangi Avantika, Jacob Batalon, Olwen Fouere, Harriet Slater dan Humberly Gonzalez.

Terakhir ada film Kingdom of the Planet of the Apes yang dibintangi Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy dan Owen Teague.

Untuk film dalam negeri ada film Tuhan Ijinkan Aku Berdosa yang dibintangi Aghniny Haque, Donny Damara, Djenar Maesa Ayu, Andri Mashadi dan Samo Rafael.