Jadwal Bioskop di Bali Jumat (17/5): Lagi, Film Vina: Sebelum 7 Hari Pecah Rekor, Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (17/5). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Kamis (16/5): Film Horor Do You See What 1 See: First Love Tayang Perdana Hari ini ada film If Imiganary Friends yang dibintangi Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming dan Steve Carell. Lalu film haror Tarot yang dibintangi Avantika, Jacob Batalon, Olwen Fouere, Harriet Slater dan Humberly Gonzalez. Kemudian Kingdom of the Planet of the Apes yang dibintangi Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy dan Owen Teague. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (15/5): Film Tarot & If Imiganary Friends Tayang Perdana Untuk film dalam negeri ada film horor Do You See What 1 See: First Love yang dibintangi Shenina Cinnamon, Diandra Agatha, Yesaya Abraham, Sonia Alyssa dan Sarah Felicia. The Architecture of Love yang dibintangi Nicholas Saputra, Putri Marino, Jerome Kurnia, Jihane Almira dan Arifin Putra.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Jumat (17/5): Tarot, If Imiganary Friends, Kingdom of the Planet of the Apes, The Architecture of Love dan Abigail.

