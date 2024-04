Jadwal Bioskop di Bali Jumat (26/4): Film Drama Romantis Challangers Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (26/4). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop Kamis (25/4): Film Glenn Fredly: The Movie Tayang Perdana di TSM & Plaza Renon Hari ini ada film anyar bertema drama romantis Challangers yang dibintangi Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, Andre Gadbois, Faith Fay dan Heidi Garza. Kemudian film The Fall Guy yang dibintangi Ryan Gosling, Emily Blunt, Hannah Waddingham dan Aaron Taylor Johnson. Lalu film Godzilla x Kong: The New Empire yang dibintangi Rebecca Hall, Dan Stevens, Rachel House, Brian Tyree Henry, Fala Chen dan Kaylee Hottle. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (24/4): Film Ryan Gosling ‘The Fall Guy’ Tayang Perdana Untuk film dalam negeri ada film biografi Glenn Fredly: The Movie yang dibintangi Marthino Lio, Zulfa Maharani, Sonia Alyssa, Bucek Depp dan Ruth Sahanaya. Dua Hati Biru yang dibintangi Angga Yunanda, Aisha Nurra Datau, Farrell Rafisqy dan Cut Mini Theo.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Jumat (26/4): Film Godzilla x Kong: The New Empire, The Fall Guy, Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari.

