Jadwal Bioskop di Bali Rabu (7/2): Film Munkar, Pasutri Gaje & Kupu-Kupu Putih

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Rabu hari ini (7/2).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film animasi Spy X Family Code: White dan film horor Baghead yang dibintangi Freya Allan, Jeremy Irvine, Ruby Barker dan Peter Mullan.

Kemudian film No Way Up yang dibintangi Phyllis Logan, Colm Meaney dan Will Attenborough.

Lalu ada film Argylle yang dibintangi Sofia Boutella, Henry Cavill, Dua Lipa dan Bryce Dallas.

Untuk film dalam negeri ada Munkar yang dibintangi Adhisty Zara, Safira Ratu Sofya dan Saskia Chadwick dan Pasutri Gaje yang dibintangi Reza Rahadian, Bunga Citra Lestari dan Indro Warkop.

Kemudian film Kupu-kupu Putih yang dibintangi Amanda Manopo, Chicco Kurniawan, Samo Rafael dan Fajar Nugra.