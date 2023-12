Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (30/12): Level 21 XXI Mall – Denpasar Cineplex

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai merayakan Hari Raya Natal, Sabtu hari ini (30/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Aquaman and The Lost Kingdom yang dibintangi Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman dan Amber Heard. Film animasi Migration yang dibintangi Elizabeth Banks, Awkwafina dan Danny Devito tayang perdana di Denpasar Cineplex dan TSM XXI. Film The Boy and The Heron yang dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda dan Takuya Kimura masih tayang bersama film anyar Dunki yang dibintangi Vicky Kaushal, Shah Rukh Khan dan Boman Irani. Ada juga film action Jiu Jitsu yang dibintangi Alain Moussi, Nicolas Cage, Tony Jaa, Frank Grillo dan Raymond Pinharry. Untuk dalam negeri ada film 13 Bom di Jakarta yang dibintangi Ardhito Pramono, Chicco Kurniawan, Lutesha, Ganindra Bimo dan Putri Ayudya.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (30/12): Aquaman and The Lost Kingdom, Migration, Layangan Putus The Movie, 13 Bom di Jakarta

