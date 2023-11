Jadwal Bioskop di Bali Rabu (1/11): Film Fear the Night & His Only Son Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Rabu hari ini (1/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (31/10): TSM XXI – Plaza Renon, Harga Tiket Turun

Hari ini ada film Fear the Night yang dibintangi Maggie Q, Ito Aghayere dan Philip Burke serta His Only Son yang dibintangi Sara Seyed dan Nicolas Mouawad. Lalu film Nights at Freddy’s yang dibintangi Matthew Lillard dan Josh Hutcherson dan film Freelance yang dibintangi Alison Brie dan John Cena. Untuk dalam negeri ada film Pamali yang dibintangi Marthino Lio dan Putri Ayudya. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (30/10): Film Five Nights at Freddy’s Tambah Jam Tayang Kemudian film Saranjana: Kota Ghaib yang dibintangi Adinda Azani dan Luthfi Aulia serta Mohon Doa Restu yang dibintangi Syifa Hadju dan Jefri Nichol. Lalu film Indigo yang dibintangi Amanda Manoppo dan Aliando Syarief serta Pamali: Dusun Pocong yang dibintangi Fajar Nugra, Yasamin Jasem dan Arla Ailani.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (1/11): Film Indigo, Fear the Night, Five Nights at Freddy’s, Freelance dan Di Ambang Kematian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News