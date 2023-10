Jadwal Bioskop di Bali Minggu (15/10): Level 21 XXI Mall – TSM XXI, Harga Tiket Sama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Minggu hari ini (15/10). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (14/10): Denpasar Cineplex – Plaza Renon, Harga Tiket Naik

Hari ini ada film anyar To Catch a Killer yang dibintangi Shailene Woodley dan Ben Mendelsohn. Kemudian film The Saw X yang dibintangi Tobin Bell, Shawnee Smith dan Steven Brand serta The Exorcist: Believer yang dibintangi Ellen Burstyn dan Jennifer Nettles. Lalu film The Creator yang dibintangi John David Washington dan Madeleine Yuna Voyles serta Paw Patrol: The Mighty Movie yang dibintangi Finn Lee-Epp dan Ron Pardo. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (13/10): TSM XXI Rilis Perdana Film To Catch a Killer Film Expend4bles yang dibintangi Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox dan actor Indonesia, Iko Uwais, masih tayang meski jam tayangnya berkurang. Juga masih ada film The Nun II yang dibintangi Taisa Farmiga dan Anna Popplewell.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Minggu (15/10): Film Saw X, The Creator, Expend4bles, The Exorcist dan Petualangan Sherina 2.

