Happy Salma Masih Eksis, Alam Bali & Karya Sastra Jadi Sumber Inspirasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Artis Happy Salma masih terus berkarya meski kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga kecilnya di Pulau Bali.

Salah satunya adalah membangun Tulalo, brand perhiasan terkemuka di Indonesia.

Bersama Sri Luce Rusna dan Franka Franklin Makarim, Happy Salma menggelar pameran bertajuk ‘A Journey Within, 15 Years of Design’ di The Andaz, Sanur, Denpasar, kemarin (27/9).

Acara pameran juga diramaikan performing art oleh Bumi Bajra berjudul Smerti Surya Santa Candra tentang kekayaan ilmu pengetahuan yang bersumber dari budaya melalui gerakan tari.

“Bali adalah rumah kami, berawal dari sinilah semesta kreativitas terjalin.

Acara ini sekaligus jadi napak tilas untuk mengingat dari mana kami berasal,” ujar Happy Salma didampingi Sri Luce Rusna.

Sri Luce Rusna mengatakan Bali adalah tempat ideal untuk mendapatkan inspirasi.

“Studio aku ada di Bali.