Aktor Drakor Kim Bum Blak-blakan Terpesona Bali, Dua Hal Ini yang Diingat

bali.jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus model asal Korea Selatan Kim Bum blak-blakan memasukkan nama Bali dalam daftar destinasi saat diberi pilihan berlibur kala acara jumpa penggemar bertema "Between U and Me" di Jakarta, Minggu (3/9) malam kemarin.

Kim Bum sendiri mengaku pernah mengunjungi Bali dalam rangka liburan.

Dua hal yang dia ingat tentang Pulau Bali, banyak orang asing dan makanan yang lezat.

"Aku ingat banyak orang luar negeri di Bali.

Aku ingat makanannya enak. Aku suka makanan Indonesia," ujar Kim Bum.

Selain Bali, aktor yang dikenal melalui drama "Boys Over Flowers" itu memilih Lombok.

Menurut dia, Indonesia memiliki banyak pulau yang indah dan suatu hari dia berharap dapat kembali datang untuk liburan.

Kim Bum lalu diminta memilih satu makanan khas Indonesia paling lezat dan penggemar yang hadir saat itu juga diminta menebak jawaban sang idola.