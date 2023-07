Jadwal Bioskop di Bali Jumat (14/7): Denpasar Cineplex – Level 21 XXI Mall

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (14/7).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Hidden Striker yang dibintangi Jackie Chan dan John Cena.

Lalu film Insidious The Red Door yang dibintangi Patrick Wilson dan Rose Byrne dan Misson: Impossible – Dead Reckoning – Part One yang dibintangi aktor Tom Cruise dan Rebecca Ferguson.

Kemudian film Elemental Forces for Nature yang dibintangi Ezra Miller dan Ben Afleck dan Transformers: Rise of The Beasts yang dibintangi Pete Davidson dan Michelle Yeoh, masih merajai di sejumlah bioskop di Kota Denpasar.

Untuk film dalam negeri ada film Why Do You Love Me yang dibintangi Adipati Dolken, Jefri Nichol, Onad dan Lyodra Ginting.

Lalu film Sosok Ketiga yang dibintangi Celine Evangelista dan Erika Carlina.