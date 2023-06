Jadwal Bioskop di Bali Kamis (29/6): Denpasar Cineplex – Cinepolis Plaza Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (29/6). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (28/6): Indiana Jones & 2 Film Lokal Tayang Perdana

Hari ini ada film anyar Indiana Jones and The Dial of Destiny yang dibintangi Horrison Ford dan Phoebe Waller-brigde dan Beautiful Disaster yang dibintangi Virginia Gardner dan Dylan Sprouse. Kemudian film Hypnotic yang dibintangi Ben Afleck dan Alice Braga dan The Childe yang dibintangi Kim Seon-ho dan Kang Tae-joo. Lalu film Elemental Forces for Nature yang dibintangi Ezra Miller dan Ben Afleck dan The Flash yang dibintangi Ezra Miller dan Ben Afleck. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (27/6): Film Beautiful Disaster Tayang Perdana Namun, film Transformers: Rise of The Beasts yang dibintangi Pete Davidson dan Michelle Yeoh, masih merajai di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Untuk film dalam negeri ada Why Do You Love Me yang dibintangi Adipati Dolken, Jefri Nichol, Onad dan Lyodra Ginting.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (28/6): Catat jam tayang film Indiana Jones and The Dial of Destiny, Why Dou You Love Me

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News