Cash Cash Gebrak Panggung Atlas Beach Fest: Kami Cinta Kalian Semua

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi Cash Cash di Atlas Beach Fest menjadi magnet bagi banyak pengunjung.

Animo masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan Cash Cash pada 25 Februari membuat Atlas Beach Fest sangat meriah.

Cash Cash, trio musik elektronik asal Amerika dengan penjualan multiplatinum, membuat gebrakan di industri musik sejak 2003.

Hit Cash Cash yang berada di puncak tangga lagu, seperti "Take Me Home", "How To Love", dan "Millionaire", menjadi streaming lebih dari satu miliar kali dan menjadikan mereka salah satu grup paling populer di dunia.

Pada malam pertama, pada 25 Februari, Cash Cash tampil di W Superclub, klub malam yang berada di dalam area Atlas Beach Fest.

Mereka tampil memukau selama satu jam mulai pukul 01.00 WITA.

Sayangnya, pada malam kedua, badai hebat menyebabkan acara dipindahkan dari Atlas Beach Club ke W Atlas Superclub.

Beruntung tim manajemen berhasil memindahkan ribuan tamu, peralatan, dan semua persiapan dalam waktu kurang dari satu jam.