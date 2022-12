Jadwal Bioskop di Kuta Jumat (30/12): Sidewalk Jimbaran – Park 23 XXI

bali.jpnn.com, KUTA - Bagi warga Badung, terutama yang berada di kawasan Nusa Dua, Kuta, hingga Kuta Utara, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing dengan menonton film.

Jumat hari ini (30/12), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Hari ini ada film baru Puss in Boots: The Last Wish yang dibintangi Antonio Banderes dan Salma Hayek.

Namun, film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di wilayah Kuta dan sekitarnya.

Untuk film dalam negeri, ada film anyar Argantara yang dibintangi Aliando Syarief dan Natasha Wilona, filmTumbang Kanjeng Iblis yang dibintangi Sheryl Sheinafia, Putri Ayudya dan Miller Khan.

Ada lagi film remake KKN di Desa Penari: Luwih Dowo Luwih Medeni yang dibintani Tissa Bisani dan Adinda Thomas.

Film ini merajai sejumlah bioskop yang ada di wilayah Kuta, Badung, Bali.

Jadi, sambil beristirahat seusai menjalani aktivitas padat hari ini, tidak ada salahnya menyempatkan waktu menikmati suguhan film box office.