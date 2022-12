Jadwal Bioskop di Denpasar Minggu (25/12): Film Avatar 2: The Way of Water Kian Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Minggu hari ini (25/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Minggu hari ini (25/12), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Kuta Sabtu (24/12): Park 23 XXI – Sidewalk Jimbaran

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Hari ini ada film I Wanna Dance With Somebody yang dibintangi Naomi Ackie dan Stanley Tucci. Namun, film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington masih merajai semua bioskop di Kota Denpasar. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Denpasar Sabtu (24/12): Film Puss in Boots: The Last Wish Tayang Perdana Untuk film dalam negeri, ada film anyar Tumbang Kanjeng Iblis yang dibintangi Sheryl Sheinafia, Putri Ayudya dan Miller Khan. Kemudian ada film Cek Toko Sebelah 2 yang dibintangi Ernest Prakasa dan Dion Wiyoko.

Berikut jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali Minggu (25/12): Catat jam tayang film Avatar 2: The Way of Water dan harga tiketnya hari ini

