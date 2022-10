Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Kuta Sabtu (8/10): Beachwalk XXI – Plaza Sunset

bali.jpnn.com, KUTA - Bagi warga Badung, terutama yang berada di kawasan Nusa Dua, Kuta, hingga Kuta Utara, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing dengan menonton film.

Sabtu hari ini (8/10), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Anda tinggal pilih, ada film baru bergenre horor 13 Minute, film drama sejarah Amsterdam, drama romantis Ticket to Paradise, The Woman King, Avatar, One Piece Film: Red, Shin Ultraman atau film animasi The Quintessential Quintuplets The Movie.

Ada juga film bergenre komedi, horor dan drama karya sineas dalam negeri seperti Pamali, Jailangkung Sandekala dan Miracle in Cell No 7 (Indonesian Remake).

Film Miracle in Cell No 7 bahkan terus bertahan sejak diputar perdana sebulan lalu di sejumlah bioskop di Kuta.

Jadi, sambil beristirahat seusai menjalani aktivitas padat hari ini, tidak ada salahnya menyempatkan waktu menikmati suguhan film box office.

Jangan khawatir mencari bioskop di Kuta karena tersebar merata.

Tinggal memilih, menonton di Beachwalk XXI, Cinepolis Lippo Mall Kuta, Galeria XXI , Cinepolis Lippo Plaza Sunset, Cinepolis Sidewalk Jimbaran atau Park 23 XXI.