Luna Maya Makan Siang Romantis Bareng Siwon Choi, Asli Bikin Iri

bali.jpnn.com, JAKARTA - Aktris cantik Luna Maya bikin iri para penggemarnya.

Baru-baru ini, artis asal Denpasar, Bali ini mengunggah foto bareng artis Korea, Siwon Choi.

Mantan Ariel Noah ini memamerkan kemesraan dengan personel Super Junior itu.

Senyum semringah terpancar saat tengah berduaan dengan Siwon Choi.

Luna Maya terlihat sangat dekat dengan Simon, panggilan akrabnya.

Artis blasteran ini terlihat senang dan nyaman saat berduaan dengan pesohor Korea Selatan itu.

Pamer kemesraan itu bisa dilihat para penggemarnya setelah Luna Maya mengunggah foto di akun pribadinya di Instagram.

“Thank you for the lunch @siwonchoi,” tulis Luna Maya melalui akunnya di Instagram.