Bali Trail Running 2022 Tanda Pariwisata Kian Menggeliat, Sandi Semringah

bali.jpnn.com, BANGLI - Bali Trail Running 2022 digelar di kawasan Batur, Kabupaten Bangli, Bali, Minggu kemarin (15/5).

Lomba ini diikuti 509 orang peserta dari Tanah Air dan sejumlah negara lain.

Banyaknya peserta yang mengikuti ajang ini menandakan tingginya antusiasme wisatawan untuk kembali menikmati keindahan alam Bali.

Lomba lari lintas alam ini dibagi dalam dua kategori , yaitu jarak 15 km dan 30 km.

"(Ajang) ini kita harapkan bisa terus memicu dan memacu upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sandiaga juga ikut berlari di kategori 15 kilometer serta melepas para peserta lari lintas alam itu dari garis start.

"Race safe, stay safe, make sure you do care about the environment, and hopefully this event will bring recovery for the tourism in Bali," kata Sandiaga kepada para peserta.

Sandiaga Uno mengatakan ajang lomba lari lintas alam Bali Trail Running 2022 akan memperkuat geliat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.