Syarat Ivan Gunawan ke Ayu Ting Ting Ternyata Ini…

bali.jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Desainer kondang Ivan Gunawan dikabarkan akan segera menikah dengan Ayu Ting Ting.

Pasalnya, Igun, sapaan Ivan Gunawan sedemikian sayangnya dengan penyanyi Alamat Palsu ini.

Diakui Igun, rasa sukanya sudah muncul saat pertama kali bertemu dengan Ayu.

"Gue sama Ayu Ting Ting tuh love at the first sight," kata pria yang berusia 41 tahun ini, dikutip pada Selasa (22/3).

Demikian diungkapkan Igun saat menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo di YouTube.

Meski demikian, Igun-sapaannya, tak bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelantun Sambalado itu.

"Ada hal-hal yang masih gue persiapkan untuk itu," tutur Igun.

Putra dari seorang diplomat ini pun tak mau ambil pusing jika ada menganggap kedekatannya dengan Ayu hanya gimik belaka.