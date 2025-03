Wuling Rilis New Air ev dan New Cloud EV di Bali, Kaya Teknologi, Sebegini Harganya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wuling Motors (Wuling) mulai memasarkan kendaraan listrik New Air ev dan New Cloud EV di Bali setelah diperkenalkan di ajang IIMS pada Februari 2025.

Produk anyar setelah BingouEV ini mulai dipamerkan di Atrium Ground Hall Living World Denpasar mulai Rabu (12/3) hingga Minggu (15/3) mendatang.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, New Air ev hadir dalam dua varian, yaitu Pro dan Lite dengan ragam pilihan warna.

Ada harga spesial untuk area Bali. New Air ev Lite 200 km dibanderol Rp 193 juta, New Air ev Lite 300 km dibanderol Rp 204 juta, sementara New Air ev Pro Rp 262 juta.

“Kami hadirkan New Air ev dan New Cloud EV untuk menyapa masyarakat di Bali.

Melalui peluncuran dua mobil listrik terbaru ini menjadi bukti nyata dari komitmen Wuling dalam menghadirkan produk dan layanan yang selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Regional Sales Area Manager Wuling Motors, Bayu Apriadi, Rabu (12/3).

Menurut Bayu Apriadi, kedua mobil listrik ini merupakan bukti nyata komitmen Wuling dalam mendukung percepatan menuju elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

“Bali merupakan tempat yang Istimewa bagi kami karena menandai keberadaan Wuling di berbagai ajang internasional, seperti KTT G20,” imbuh PR Manager Wuling Motors Brian Gomgom.