170 CPNS Kemenkumham Tes Kesamaptaan Mulai Hari Ini, Cek Fisik & Mental Peserta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkumham Bali kembali menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mendaftar pada formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian.

SKB Kesamaptaan untuk formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian berlangsung di Lapangan Ngurah Rai, Asrama Praja Raksaka, Selasa (3/12).

SKB Kesamaptaan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 3 hingga 6 Desember 2024.

SKB Kesamaptaan dihadiri langsung Wakil Ketua Jasdam IX/ Udayana, Letkol Inf Bayu Panji Bangsawan, Kabag Umum Ida Ayu Susanti, Kabag Program dan Humas I Wayan Muliarta, Perwakilan dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham beserta seluruh panitia seleksi.

Pada hari pertama SKB Kesamaptaan, 170 peserta antusias mengikuti berbagai rangkaian tes yang telah disiapkan.

Mulai dari Kesegaran Jasmani Berlari selama 12 menit, Shuttle Run, Push Up, Sit Up, dan Pull Up atau Channing.

Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik dan mental para peserta, sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang petugas yang profesional di bidang penegakan hukum.

Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu dalam keterangan tertulisnya menyampaikan apresiasi semangat juang seluruh peserta yang telah mengikuti SKB Kesamaptaan ini.